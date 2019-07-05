Суд сохранил меру пресечения гендиректору «Свободного сокола»

Липецкий областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде залога в 3 млн руб. генеральному директору ООО «ЛТК “Свободный Сокол”» Игорю Ефремову, сообщили в суде. Мера пресечения в виде залога была избрана господину Ефимову 26 июня по ходатайству следователя по ОВД отдела №1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области. Ему также запрещено общаться со свидетелями и обвиняемыми по уголовному делу. В Липецком облсуде отметили, что поступила апелляционная жалоба представителя потерпевшего по делу ОАО «ЛЭСК», не согласившегося с постановлением райсуда: по мнению стороны защиты, следователь не имел права ходатайствовать о залоге, об этом могла просить только сторона защиты. Государственный обвинитель в свою очередь просил оставить в силе постановление райсуда, расширив круг лиц, с которыми Игорю Ефремову необходимо запретить общение - со всеми другими участниками по данному уголовному делу. В итоге оба ходатайства были отклонены. Господину Ефремову по-прежнему запрещено общаться с обвиняемыми и свидетелями по делу. Никаких других запретов на общение суд не установил.

Подробнее об уголовном деле в материале “Ъ” «"Свободный сокол" запутался в проводах».

Ирина Лобанова