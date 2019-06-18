«Свободный сокол» запутался в проводах

Министерство внутренних дел (МВД) предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве с электроэнергией управляющему директору ООО «Липецкая трубная компания "Свободный сокол"» Антону Бабуцидзе. Следствие полагает, что с 2013 по 2015 годы предприятие потребляло энергию, но якобы умышленно не оплачивало поставки Липецкой энергосбытовой компании (ЛЭСК). Энергетики пытались взыскать образовавшийся долг в 415,4 млн руб. через арбитраж, но из-за сроков исковой давности получили только часть суммы, после чего обратились к правоохранителям. Защита называет ситуацию «беспрецедентным правовым нигилизмом».

18 июня следователь УМВД России по Липецкой области ходатайствовал перед судом о заключении под стражу управляющего директора ЛТК «Свободный сокол» Антона Бабуцидзе. Днем ранее его задержали и предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии МВД, с мая 2013 года по апрель 2015-го предприятие потребило 1,32 млн кВт•ч электроэнергии, однако оплату поставок не произвело.

Правобережный райсуд Липецка приступил к рассмотрению ходатайства, но постановления еще не вынес, объявив перерыв до утра завтрашнего дня.

Липецкая трубная компания «Свободный сокол» (ЛТК) появилась в 2011 году как генеральный дистрибутор одноименного металлургического завода (ЛМЗ), который в это время начал испытывать финансовые трудности. К 2013 году ЛМЗ ушел в банкротство, а ЛТК стала работать на его активах (впоследствии выкупив их с торгов). В аренде оказались и точки поставки электроэнергии, которыми пользовался завод. ЛТК договорился с ЛЭСК об эксплуатации этих объектов, однако при условии, что компания погасит долг предшественника в размере 68,4 млн руб., скопившийся с 2011 года (включен в реестр требований кредиторов). Практически сразу этот пункт стал камнем преткновения, и стороны начали обвинять друг друга в невыполнении условий договора: «Свободный сокол» заявлял, что ЛЭСК не принимает их платежи, а энергетики — что компания не гасит долг ЛМЗ. В итоге через два года договор был разорван и признан недействительным. Все это время предприятие потребляло энергию.

В 2016 году ЛЭСК как гарантирующий поставщик была вынуждена заплатить стоимость поставленного на «Свободной сокол» электричества МРСК Центра. При этом арбитраж постановил, что заключенный с ЛТК договор должен считаться действительным. В 2017 году уже сама ЛЭСК обратилась с иском в суд. Энергетики намеревались взыскать с предприятия 415,4 млн руб. долга, 59,6 млн руб. процентов и 216,2 млн руб. пеней. «Свободный сокол» с требованиями согласился, однако попросил применить сроки исковой давности. В результате арбитраж удовлетворил требования только с декабря 2014 года по март 2015-го в размере 78,1 млн руб. ЛЭСК подала апелляционную жалобу на это решение, а также параллельно обратилась в полицию.

Как указано в постановлении о возбуждении уголовного дела (копия имеется в распоряжении “Ъ”), руководители и сотрудники ЛТК, «действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору осуществили хищение электроэнергии и, признавая факт безвозмездного потребления, пытались избежать ответственности за свои действия и не возмещать стоимость данной электроэнергии, что показывает умышленный характер и общественную опасность их действий». Изначально дело возбуждалось в отношении неустановленных лиц, но спустя три месяца расследования фигурантами стали Антон Бабуцидзе и гендиректор ЛТК Игорь Ефремов. Первому обвинение уже предъявлено, второму — пока нет.

После обысков на предприятии, которые прошли в конце марта, Игорь Ефремов говорил “Ъ” о силовом давлении на «Свободный сокол».

«У нас с ЛЭСК гражданско-правовые отношения, два года идет судебное разбирательство. Первая инстанция присудила 70 млн руб., мы исполнили эти обязательства буквально на второй день. Но их это не устроило — пошли в апелляцию. Вдруг к нам прилетает команда с обысками и прочими делами, а в суде ЛЭСК заявляет, что мы находимся в процессе переговоров и, скорее всего, договоримся. Это попытка принудить нас признать долг, чтобы вернуть дело в суд первой инстанции по вновь открывшимся обстоятельствам»,— пояснял господин Ефремов. Во вторник он отказался от общения с “Ъ”. В пресс-службе ЛЭСК сообщили, что компания пока воздерживается от комментариев.

По мнению адвоката Сергей Бородина, в основе обвинения лежит «беспрецедентный правовой нигилизм следствия». «Якобы Бабуцидзе совершил хищение путем неоплаты за фактически потребленную электроэнергию, умышленно применив механизм исковой давности, предусмотренный гражданским законодательством. С таким лекалом любой гражданин завтра должен быть под следствием. Странные юристы ЛЭСК пытались воевать с МРСК и просто теряли время, вместо того чтобы взыскивать долг. А когда суд признал задолженность, но заявил, что взыскать ее невозможно, тогда они пошли к силовикам»,— сказал господин Бородин. По его информации, вечером у находящегося в ИВС Антона Бабуцидзе случился гипертонический криз, и он под конвоем был госпитализирован в больницу.

К ситуации вокруг «Свободного сокола» уже подключилась команда уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

«В представленных материалах нет информации, что существовало безучетное потребление: обе стороны фиксировали данный процесс, в последующем документы рассматривались в арбитраже. Ни о каком недобросовестном поведении "Свободного сокола" говорить не приходится, тем более о хищении. Следствие явно не до конца понимает природу и характер взаимоотношений в сфере электроэнергетики»,— пояснил “Ъ” глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи.

Андрей Прах, Воронеж