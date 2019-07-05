05 июля, пятница
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Audi анонсировала 640-сильное купе R8 LMS GT2

Компания Audi представила прототип новой гоночной машины — 640-сильное купе R8 LMS GT2.

Автомобиль разработан для категории GT2, которая появится в гонках в Европе и Северной Америке в 2020 году. Машины должны занять нишу между уже существующей техникой классов GT3 и GT4.

Ключевой особенностью спорткаров GT2 станет запрет на доработку двигателей и коробок передач, которые должны быть такими же, как у дорожных автомобилей. Также будут ограничены возможности по модернизации аэродинамики.

Подробности о новом Audi R8 LMS GT2, ставшем самой мощной моделью в линейке подразделения Audi Sport Customer Racing, будут обнародованы позже. Поставки спорткаров клиентам начнутся в декабре 2019 года — стоимость машины составит от €338 тыс.

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