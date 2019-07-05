Последняя роль Челентано

В Новосибирске вынесли приговор предполагаемому руководителю банды киллеров Анатолию Радченко (Челентано). Группировка, по версии следствия, являлась боевым крылом некогда могущественной криминальной организации бизнесмена Александра Трунова, занимаясь устранением неугодных ему предпринимателей и криминальных авторитетов. Хотя сам Радченко не принимал участия в убийствах, его судили за их организацию. Облсуд назначил Челентано 24 года колонии строгого режима. Осужденный назвал приговор «вопиюще несправедливым», но предсказуемым.

По данным оперативников по борьбе с оргпреступностью, примерно в середине 1990-х годов на Анатолия Радченко, подававшего большие спортивные надежды, обратил внимание авторитетный предприниматель Александр Трунов (Трун), в клубе которого он занимался. Среди других воспитанников секции бокса Радченко выделялся умением не только размахивать кулаками, но еще и работать головой. Хорошими манерами, правильной речью, эрудицией он производил впечатление интеллигентного человека. Проявив большое усердие в учебе, Радченко окончил столичный университет культуры и искусств, защитил кандидатскую диссертацию. В окружении Радченко рассказывают, что он регулярно посещал богослужения, жертвовал крупные суммы на строительство и восстановление церквей.

Почему к нему приклеилось прозвище Челентано, уже никто не помнит. По некоторым сведениям, Радченко говорил с хрипотцой в голосе, присущей известному итальянскому исполнителю.

Трун, возглавлявший самую влиятельную криминальную организацию Новосибирска, поручил Челентано большой объем работы. Он, указывается в материалах дела, отвечал за безопасность лидеров преступного сообщества, курировал работу подконтрольных группировке ЧОПов. В дальнейшем, указывается в материалах следствия, Трун якобы поручил Радченко создать банду, которая бы занялась устранением неугодных бизнесменов и криминальных авторитетов.

Хотя группировка насчитывала всего четырех штатных исполнителей, по количеству стволов, имевшихся на ее вооружении, она напоминала небольшое воинское подразделение. Банда располагала арсеналом в 40 единиц, его основу составляли автоматы Калашникова.

Часть вооружения прибыла в Новосибирск вместе с музыкальным оборудованием: АК были спрятаны в тайниках, оборудованных в профессиональных колонках. С азами будущей профессии участники банды знакомились на военных полигонах, где регулярно проводились учебные стрельбы.

Как указывается в материалах следствия, в подчинении Радченко также находился отдел технической разведки, занимавшийся прослушиванием телефонов.

Добытая им информация использовалась для подготовки преступлений.

Первое убийство, о котором известно следствию, банда совершила еще в октябре 1997 года. В подъезде собственного дома из пистолета ТТ был расстрелян «авторитет» Ляка. В июле 2000 года группировка ликвидировала Баграда Гелашвили: его застрелили по ошибке, приняв за вора в законе Мамуку, который, по версии силовиков, требовал от Труна платить взносы в общак. В 2002 и 2004 годах жертвами банды соответственно стали начальник службы безопасности одного из заводов Алексей Дабеев и «авторитет» Кеша.

Трижды наемники провалили задание. Среди тех, кому удалось уцелеть,— владелец вещевого рынка Фрунзик Хачатрян, от которого труновцы требовали делиться прибылью — $40 тыс. ежемесячно. В середине июня 1999 года киллер из автомата расстрелял Grand Cherokee несговорчивого коммерсанта, но промахнулся всего на несколько сантиметров: две пули угодили в подголовник пассажирского кресла, в котором располагался предприниматель.

Летом 2009 года, когда по делу криминальной организации начались массовые аресты, Челентано скрылся, его объявили в международный розыск.

Предполагаемый шеф бригады киллеров переезжал из одной европейской страны в другую, не задерживаясь подолгу на одном месте. Знание нескольких иностранных языков помогло ему устроиться на работу в консалтинговую компанию Австрии. За судебными процессами над своими сообщниками он следил по интернету.

В феврале 2014 года в Вене Анатолий Радченко был задержан по ордеру российского бюро Интерпола. При обыске у него изъяли поддельный чешский паспорт на имя Яна Сеидла. На суде по экстрадиции Радченко утверждал, что в новосибирском СИЗО его ждет неминуемая смерть. Российским властям он был выдан только после получения гарантий его безопасности. В результате процедура выдачи обвиняемого затянулась. На родине он оказался только в августе 2015 года.

Главное следственное управление СКР предъявило ему обвинение по целому ряду статей Уголовного кодекса, наиболее тяжкие из которых — руководство подразделением преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), бандитизм (ст. 209 УК РФ), организация четырех убийств (ст. 105 УК РФ) и трех покушений (ст. 30, ст. 105 УК РФ), незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ). Ни с одним из них Челентано не согласился. Обвиняемый утверждал, что уголовное дело было сфабриковано с целью завладеть бизнес-активами Трунова: подконтрольные Труну фирмы занимались строительством коммерческой недвижимости и ритейлом. Во время следствия предполагаемый шеф киллеров заявлял, что в 1996 и 1997 годах он на длительный период уезжал в Германию и США, с 1999 по 2002 год проживал в Москве, бывая в Новосибирске наездами, и «поэтому не мог планировать и совершать преступления».

В августе 2017 года Радченко предстал перед судом. В целях безопасности участников процесса слушания были объявлены закрытыми, СМИ пустили только на оглашение приговора. Видимо посчитав судебное решение необъективным, после очередного перерыва Челентано отказался вернуться в зал заседаний. Обратно он согласился выйти только на оглашение резолютивной части решения. Как рассказала “Ъ” гособвинитель Марина Морковина, суд назначил Радченко 24 года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 1 млн руб.

«Приговор вопиюще несправедливый. Бред. Мне 44 года, я никого никогда не убивал, не давал приказаний убивать. Этот финал был предсказуем»,— заявил Радченко, добавив, что прокуратура и суд действовали согласованно.

Это самый суровый приговор из тех, которые вынесены по делу криминальной организации.

В декабре 2012 года ее создатель и идейный вдохновитель Александр Трунов получил 22 года. Четверых участников банды киллеров, предполагаемым шефом которой являлся Анатолий Радченко, осудили на сроки от 17 до 20 лет. В конце 2015 года по обвинению в причастности к преступному сообществу также были осуждены бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солокдин, его отец экс-советник губернатора области Александр Солодкин-старший и бывший замначальника УФСКН России по региону Андрей Андреев. Трое последних уже отбыли наказание (с учетом времени, проведенного под следствием) и вышли на свободу.

Константин Воронов, Новосибирск