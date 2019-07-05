Гарантийный фонд Татарстана за полгода выдал 111 поручительств на 763 млн рублей

Гарантийный фонд Татарстана за первые шесть месяцев 2019 года выдал 111 поручительств на 763 млн руб., а общий объем финансирования, привлеченного под поручительства, составил 2,7 млрд руб. Об этом сообщает Минэкономики Татарстана.

Фонд привлек 26,7 млн руб. для финансовой поддержки сельхозпроизводителей. Общая сумма кредита по 20 поручительствам в сфере агропромышленности составила 130 млн руб.

По сравнению с первым полугодием 2018 года показатели выросли почти в два раза — тогда было выдано 53 поручительства на 398 млн руб., общий объем финансирования составил 1,5 млрд руб.

Как писал “Ъ-Казань”, в Татарстане за полгода на 4,4 тыс. человек выросло количество предпринимателей — сейчас официально в республике зарегистрировано 163,7 тыс. бизнесменов.

“Ъ-Казань”