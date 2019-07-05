Юрий Жирков и Михаил Кержаков продлили контракты с «Зенитом»

ФК «Зенит» продлил контракты с полузащитником Юрием Жирковым и вратарем Михаилом Кержаковым. Оба соглашения рассчитаны до конца сезона 2019 / 2020. Об этом сообщает официальный Twitter петербургского клуба.

«Зенит» продлил контракты с Кержаковым и Жирковым.



Новые соглашения с футболистами рассчитаны до конца сезона-2019/20.



Детали: https://t.co/CiF8Q7Jbrj pic.twitter.com/nfCOJeCrSx — ФК «Зенит»?? (@zenit_spb) 5 июля 2019 г.

Финансовая сторона контрактов не разглашается.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Зенит» за €12 млн приобрел у «Гамбурга» бразильского защитника Дугласа Сантоса.