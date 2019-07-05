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Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Юрий Жирков и Михаил Кержаков продлили контракты с «Зенитом»

ФК «Зенит» продлил контракты с полузащитником Юрием Жирковым и вратарем Михаилом Кержаковым. Оба соглашения рассчитаны до конца сезона 2019 / 2020. Об этом сообщает официальный Twitter петербургского клуба.

Финансовая сторона контрактов не разглашается.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Зенит» за €12 млн приобрел у «Гамбурга» бразильского защитника Дугласа Сантоса.

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