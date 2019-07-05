До конца года в Петербурге инвесторам передадут восемь объектов под хостелы

До конца текущего года в Петербурге инвесторам будут переданы восемь объектов под размещение хостелов. В 2020 году под эти цели предполагается передать еще 17.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, размещение хостелов в жилых домах в России будет запрещено. «Правительство города должно найти решения, которые позволят по-прежнему принимать в гости всех желающих увидеть неповторимый город на Неве», — заявили в администрации.

В аппарате вице-губернатора Олега Маркова добавили, что пока для создания объектов гостиничной инфраструктуры в Санкт-Петербурге бизнесу передано 16 объектов. В тех из них уже открылись отели. Существующий перечень объектов и земельных участков, которые можно предлагать инвесторам для размещения под хостелы или трехзвездочные гостиницы будет дополнен. В него включат предложения для создания плавучих гостиниц.

Ближайшие торги по помещениям для хостелов назначены на 17 июля.