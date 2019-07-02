Смольный выставил на торги помещения для размещения хостелов и объектов бизнеса

СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» выставило на торги право аренды городских объектов нежилого фонда. Помещения предназначены для открытия хостелов или могут быть использованы для ведения малого бизнеса. Всего на продажу выставляются 10 лотов. Объекты недвижимости расположены на территории Центрального, Адмиралтейского, Московского, Красногвардейского, Пушкинского и Петроградского районов города.

В Смольном добавили, что торги будут проводиться на площадке АО «Российский аукционный дом» (РАД). Они состоятся 17 и 25 июля.

Кроме того, в третьем квартале запланировано проведение аукционов на право аренды еще четырех объектов недвижимости.

Напомним, что в России с 1 октября вступит в силу запрет на размещение хостелов в многоквартирных домах.