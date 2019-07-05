ФАС не одобрила продажу лизинговой компании «Трансфин-М» структуре Тайчера

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не одобрила сделку по приобретению «ТФМ-Гарант» у НПФ «Благосостояние» лизинговой компании «Трансфин-М». Условием для продолжения рассмотрения ходатайства по сделке является «полное устранение аффилированности с РЖД на уровне акционеров, руководства и хозяйственной деятельности».

«После подтверждения выхода из группы лиц с РЖД и проведения компанией независимой коммерческой политики ФАС России вернется к рассмотрению ходатайства»,— указано в сообщении на сайте ФАС.

«ФАС уведомила нас о продлении сроков рассмотрения ходатайства,— сообщил “Ъ” представитель “ТФМ-Гарант”.— Сейчас внимательно изучаем материалы на предмет дальнейших действий. Мы по-прежнему рассчитываем на положительное решение поскольку считаем, что сделка перспективна и положительна для развития отрасли. Надеемся, что в результате представления дополнительных сведений мы сможем прийти к итоговому законному решению, отвечающему интересам государства, бизнеса и отрасли в целом».

Российское законодательство содержит конеретизированные указания на то, какие лица могут считаться аффилированными, говорит партнер юридической компании «НАФКО» Павел Иккерт. «В частности, к таковым относятся члены совета директоров, лица, распоряжающиеся более 20% голосующих акций общества, а если оно входит в группу компаний, то и руководство (в том числе члены совета директоров, наблюдательного совета, единоличные исполнительные органы и т.п.) прочих входящих в нее структур,— поясняет эксперт. Однако в случае с "ТФМ-Гарант", судя по всему, ФАС оперировала более широким определением, в соответствии с которым вообще любое лицо, которое имеет возможность влиять на принятие решений при управлении организацией, считается аффилированным».

Так как 70% в капитале «ТФМ-Гарант» принадлежит Алексею Тайчеру, который является советником генерального директора ОАО РЖД, ФАС формально имело основания признать его лицом, аффилированным с этой организацией, продолжает господин Иккерт, при этом не имеет значения, на каких основаниях он этой деятельностью занимается. Аффилированность господина Тайчера дает основания считать и «ТФМ-Гарант» аффилированным с ОАО РЖД на тех же основаниях, добавляет он, полагая, что, скорее всего, именно это и помешало успешному завершению сделки.

Напомним, 70% «ТФМ-Гарант» принадлежит Алексею Тайчеру — бывшему главе Федеральной грузовой компании, ныне советнику гендиректора ОАО РЖД на общественных началах, члену совета директоров ТФМ и ГТЛК. Остальная доля у нового менеджмента ТФМ: членов правления Максима Анищенкова, Александра Голанда и Ивана Благодатских.

Подробнее о сделке — в материале “Ъ” «"Благосостояние" прощается с лизингом».