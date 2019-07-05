В Воронежской области начинают оценивать кадастровую стоимость объектов капстроительства

Почти 1 млрд руб. был потерян бюджетом Воронежской области за последние пять лет по причине оспаривания кадастровой оценки объектов, сообщает региональный союз строителей со ссылкой на заявление директора учреждения «Центр государственной кадастровой оценки Воронежской области» Анатолия Букреева.

По его словам, к настоящему моменту специалисты центра практически закончили оценку земель поселений, лесного и водного фонда Воронежской области. Как ожидается, после детальных подсчетов кадастровая стоимость этих территорий возрастет в примерно на 5%. Предварительные данные по огородам, ИЖС и дачным участкам говорят о возможном увеличении их стоимости более чем на 30%.

Вторым этапом работы центра, сообщил господин Букреев, станет проведение кадастровой оценки 2,4 млн объектов капстроительства и земель промышленного производства. Анатолий Букреев попросил предоставить объективную информацию по каждому из предприятий региона: «И мы, и вы заинтересованы в объективной кадастровой оценке, которая ляжет в основу ваших имущественных налогов. Чем качественнее она будет, тем точнее сложится модель кадастровой оценки».

Ирина Лобанова