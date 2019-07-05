Подозреваемая в краже 23 млн рублей у Россельхозбанка скрывалась в съемной квартире в Казани

Накануне в Казани задержали подозреваемую в краже 23 млн руб. Луизу Хайруллину, кассира отделения Россельхозбанка в башкирском городе Салават. Дальнейшие следственные действия будут проходить в Башкортостане — в ближайшее время ее доставят в Уфу.

Напомним, Луиза Хайруллина вместе со своей семьей пропала в конце мая. По предварительным данным, в день кражи госпожа Хайруллина отпросилась с работы и перед самым выходом забрала деньги. Когда в тот же день обнаружилась недостача в кассе, полицейские отправились в квартиру семьи, но обнаружить их там не удалось. На поиски госпожи Хайруллиной ушел месяц. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», суд заочно арестовал ее.

Вместе со своим мужем, двумя несовершеннолетними детьми, свекром и сестрой Луиза Хайруллина скрывалась в съемной квартире в Ново-Савиновском районе Казани, пишет «Реальное время» со ссылкой на источник. Психологи сейчас оказывают помощь дочкам госпожи Хайруллиной.

“Ъ-Казань”