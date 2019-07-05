Попов утверждает, что не голосовал за Рио-де-Жанейро при выборе столицы ОИ-2016

Олимпийский чемпион по плаванию, почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Попов заявил «РИА Новости», что не голосовал за Рио-де-Жанейро на выборах столицы летней Олимпиады 2016 года. Он уверен, что «кто-то кого-то обманывает, причем очень серьезно».

«Я принимал участие в голосовании, но я не отдал свой голос за город Рио-де-Жанейро. Я пока не понимаю, что мне делать, я сижу в растерянном состоянии и не понимаю, что за ерунда происходит в Рио-де-Жанейро»,— сказал господин Попов.

Ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал признался, что в 2009 году подкупил нескольких членов МОК на выборах столицы Олимпийских игр-2016. По его словам, посредником в сделке выступал глава Международной федерации легкой атлетики Ламин Диак. Среди тех, чьи голоса были куплены, господин Кабрал назвал Александра Попова и украинца Сергея Бубку.

Напомним, выборы столицы летней Олимпиады 2016 года состоялись в 2009 году на сессии МОК в Копенгагене. Рио-де-Жанейро, с которым конкурировали Мадрид, Токио и Чикаго, победил в третьем туре, получив 66 голосов против 32 у испанского конкурента.