«Левада-центр» зафиксировал рост одобрения деятельности Путина

Опрос «Левада-центра» показал, что большая часть россиян (68%) одобряет деятельность президента РФ Владимира Путина. В апреле и мае этот показатель составлял 66%, в начале года — 64%. Противоположного мнения придерживается 31% опрошенных, на 1 п. п. меньше, чем месяцем ранее.

С одобрением деятельности Дмитрия Медведева на посту председателя правительства ситуация прямо противоположная: большинство граждан его работой недовольны (62%), одобряют же только 36%. Немногим больше (43%) респондентов поддерживают работу правительства, не одобряют — 55%. При этом деятельность Госдумы положительно оценивают 38% респондентов, отрицательно — 59%. Что касается одобрения деятельности мэра Москвы Сергея Собянина, то этот показатель достиг максимума с начала года — 63%. Еще 34% граждан недовольны его работой.

Социологи отмечают, что остается высоким число россиян (41%), которые считают, что страна развивается в неправильном направлении, довольны курсом движения государства 48% респондентов.

Опрос проводился с 27 июня по 4 июля среди 1,6 тыс. респондентов в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ.

Июньский опрос ВЦИОМа о доверии к политикам показал, что 71,7% россиян президенту доверяют. Уровень одобрения деятельности господина Путина составлял 64,2%. Опрошенные ВЦИОМом граждане также меньше доверяют премьер-министру Дмитрию Медведеву — 37,8%.

Ранее ВЦИОМ изменил методику опроса о доверии россиян к политикам. На сайте ВЦИОМа появился новый раздел «Доверие политикам». Теперь респондентам предлагается ответить на закрытый вопрос «Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете..?». И далее следует список пяти российских политиков. Ранее респондентам в течение 13 лет предлагалось ответить на открытый вопрос «Кому из политиков вы доверяете?». По такой методике рейтинг доверия к Владимиру Путину в конце мая упал до исторического минимума — 30,5%. Рейтинг по новой методике тоже начал снижаться в июне.

Подробнее об исследованиях социологов читайте в публикации “Ъ FM” «Снижение доходов привело россиян к разочарованию».