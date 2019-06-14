ВЦИОМ: уровень доверия россиян к Путину снизился за неделю почти на процент

Большинство россиян (71,7%) доверяют президенту Владимиру Путину, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Этот показатель снизился по сравнению с прошлой неделей почти на 1%, тогда о доверии Владимиру Путину заявили 72,4% опрошенных. Уровень одобрения деятельности президента, наоборот, вырос с 63,9% до 64,2%. Не доверяют президенту 25% опрошенных.

Отвечая на прямой вопрос о доверии, россияне выделили:

президента России Владимира Путина — 71,7% (72,4% в опросе с 30 мая по 2 июня);

премьер-министра Дмитрия Медведева — 37,8% (39%);

лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 34,1% (35,3%);

лидера КПРФ Геннадия Зюганова — 33,7% (34,7%);

лидера «Справедливой России» Сергея Миронова — 26,6% (27,9%).

В спонтанном рейтинге доверия, где респондентам нужно самостоятельно назвать фамилии политиков, ключевыми персонами стали:

президент России Владимир Путин — 31,1% (31,5% в опросе с 27 мая по 2 июня);

министр обороны РФ Сергей Шойгу — 13,2% (15%);

министр иностранных дел Сергей Лавров — 11,4% (11,5%).

Уровень поддержки «Единой России» за последнюю неделю составил 33,7%, КПРФ — 15,8%, ЛДПР — 12%, «Справедливой России» — 5,8%.

Ранее ВЦИОМ изменил методику опроса о доверии россиян к политикам. На сайте ВЦИОМа появился новый раздел «Доверие политикам». Теперь респондентам предлагается ответить на закрытый вопрос: «Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете ..?» и далее следует список пяти российских политиков.

Напомним, ранее респондентам в течение 13 лет предлагалось ответить на открытый вопрос: «Кому из политиков вы доверяете?» По такой методике рейтинг доверия Владимиру Путину в конце мая упал до исторического минимума — 30,5%.

28 мая глава ВЦИОМа Валерий Федоров объяснил падение рейтинга доверия Владимиру Путину «эффектом черных очков». По его словам, острая фаза кризиса в России закончилась, но реальные доходы не увеличиваются, а надежда на рост благосостояния не оправдалась, и это негативно влияет на мнение людей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил социологов разъяснить, как может падать доверие, но расти электоральный рейтинг? На это господин Федоров ответил, что социологи применяли различные методики.

Подробнее об исследованиях социологов читайте в публикации “Ъ FM” «Снижение доходов привело россиян к разочарованию».