Туроператоры сообщили о проблемах с получением виз во Францию

Российские туроператоры сообщили порталу TourDom.ru, что оформить туристические визы во Францию стало сложнее, поэтому приходится «переориентировать туристов на другие направления».

По информации туроператоров, французское консульство ввело ограничение на прием, а визовые центры урезали время, в которое заявитель мог подать документы. Если ранее прием документов осуществлялся с 9:00 до 16:00, то сейчас — с 12:00 до 15:30. Туроператоры утверждают, что ограничения действуют и на услугу «прайм-тайм», которая ускоряет процесс оформления визы и стоит €50: визовые центры принимают не более 20 заявлений в день.

Начальник визового отдела компании «Старый город» Марина Олексишина рассказала, что вынуждена записывать туристов на подачу документов только через 10 дней, из-за чего приходится прекращать продажи туров во Францию за 20 дней до вылета.

«На рынке полагают, что ограничения консульства связаны с попыткой навести порядок в визовом центре, где с этой весны скапливаются огромные очереди»,— отмечает TourDom.ru.

В конце апреля Ассоциация туроператоров сообщала о сбоях в работе визовых центров Испании, Чехии и Франции в Москве. В связи с возросшим спросом сотрудники не успевали обрабатывать документы, в визовых центрах скапливались «огромные очереди».

Ранее стало известно, что Евросоюз может в течение года упростить правила выдачи шенгенских виз для «туристов с хорошей историей». 19 апреля соответствующую инициативу Еврокомиссии одобрил Европарламент. При этом, согласно данным Еврокомиссии, россияне стали реже обращаться за шенгенской визой.

О сложностях с получением виз перед майскими праздниками — в материале “Ъ” «Туристам не хватает виз».