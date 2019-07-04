Обозреватель «Коммерсантъ FM» Юрий Митин рассказывает историю создания сервиса по доставке полезных блюд.

В ноябре 2015 года три друга — Никита Касатов, Ярослав Качанов и Сергей Королев — всерьез решили разобраться с вопросом питания. Дело в том, что друзья — активные спортсмены, и совмещать работу, спорт и ежедневное планирование рациона, а также готовку и закупку продуктов оказалось непростой задачей. Протестировав все сервисы доставки здоровой еды, поняли, что ни один из них полностью не устраивает по качеству, цене, скорости доставки, и в качестве решения наняли одного повара на троих.

Постепенно к ребятам начали присоединяться знакомые: все вместе оплачивали труд повара, а также доставку продуктов. Желающих присоединиться к такой схеме становилось настолько много, что друзья создали сначала чат, а затем и сайт, и стали принимать заказы на доставку дневных рационов. Так появился justfood — сервис правильного питания по подписке.

На старте партнеры вложили в проект 120 тыс. руб., которые пошли на разработку меню и на упаковку порций. Схема работы сервиса очень проста: клиент выбирает необходимую ему линейку и количество калорий, а затем курьер раз в два дня привозит ему питание. На самом старте партнеры подключили к проекту профессиональных нутрициологов и сделали рацион на 25% из овощей и зелени. В блюдах минимум соли, а жарка, как способ приготовления, запрещается.

Финансовые результаты

Уже через два месяца после запуска первой версии сайта оборот justfood составил 400 тыс. руб. в месяц, а через год — более 2 млн в месяц. В Instagram, основном канале привлечения клиентов, набралось более 30 тыс. подписчиков. За 2017 год оборот сервиса вырос до 100 млн в год, а за 2018 превысил 200 млн руб. В план продаж на этот год превышает 0,5 млрд руб.