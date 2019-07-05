Улицы недосчитались магазинов

Сокращение доли вакантных площадей на центральных торговых улицах Москвы сменилось ростом. За январь—июнь 2019 года показатель увеличился сразу с 4,5% до 7%. Одна из причин — резкий рост вакантности на Новом Арбате, где из подконтрольной Сбербанку галереи съехали сразу десять арендаторов. А на Невском проспекте в Санкт-Петербурге доля свободных помещений достигла максимума за год.

Доля вакантных площадей в сегменте стрит-ритейла по итогам первых шести месяцев 2019 года выросла с 4,5% до 7% год к году. Об этом говорится в исследовании компании «Магазин магазинов». Как следует из расчетов консультантов, до этого уровень вакантности постепенно снижался с 2015 года. Но в «Магазине магазинов» уверяют, что о серьезной негативной тенденции речи пока не идет. По данным консультантов, наиболее резкий рост доли свободных площадей продемонстрировал Новый Арбат, где вакантность за последние полгода увеличилась с 5% до 14%. Вакантность на Новом Арбате заметно сокращалась в период 2017–2018 годов после завершения программы «Моя улица», следует из расчетов Colliers International.

Смену тренда в «Магазине магазинов» объясняют реконцепцией торговой галереи в одном из домов-«книжек», расположенной по адресу Новый Арбат, 11. По данным консультантов, из объекта съехали сразу десять арендаторов. Собеседник “Ъ” на рынке недвижимости знает, что 9,7 тыс. кв. м в этом здании принадлежат Сбербанку. Изначально банк рассматривал продажу объекта единым лотом, но потом отказался от этой идеи, рассказывает он. Два источника “Ъ” на рынке недвижимости говорят, что крупным арендатором части площадей Сбербанка на Новом Арбате станет магазин парфюмерии и косметики «Л’Этуаль». В этой сети и Сбербанке от комментариев отказались. Несмотря на рост вакансии, средняя годовая ставка аренды на Новом Арбате во втором квартале 2019 года выросла на 6,5%, до 110 тыс. руб. за 1 кв. м год к году.

Реконцепция галереи на Новом Арбате не единственная причина роста вакантности. В «Магазине магазинов» указывают на активную ротацию арендаторов в ресторанном кластере на Патриарших прудах. Так, на Малой Бронной доля пустующих помещений за год выросла с 4% до 9%, на Новослободской — с 2% до 6%, подсчитали консультанты. Заметно больше стало свободных помещений и на Никольской улице. По расчетам Colliers International, сейчас здесь свободно 6% площадей, а во время чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018) доступных помещений не было в принципе. Наиболее востребованной улицей, исходя из данных консультантов, можно назвать Рождественку. Согласно Colliers International, вакантность здесь находится на нулевом уровне, а годом ранее была 6%. По данным компании, 48% помещений стрит-ритейла на Рождественке занимают заведения общественного питания.

Структура открытий заведений общепита в Москве также начала меняться. По оценкам Colliers International, если во втором квартале 2018 года 50% новых заведений приходилось на рестораны, то за аналогичный период этого года показатель снизился до 37%. Доля баров среди открытий в стрит-ритейле сократилась с 28% до 21%, а сегмент кафе, напротив, показал рост с 9% до 35%. Соотношение начало меняться после завершения ЧМ-2018: рестораны и бары наиболее востребованы среди туристов, поясняют аналитики. Доля продуктового ритейла среди арендаторов за последний год выросла с 5% до 6%, подсчитали в Colliers International. Во многом это связано с активной экспансией сети «Вкусвилл» в районе Садового кольца, которая сегодня занимает освобождающиеся помещения магазинов «Перекресток-экспресс» и «Дикси».

Заметная негативная динамика прослеживается и в Санкт-Петербурге. Так, на Невском проспекте доля вакантных помещений в стрит-ритейле во втором квартале достигла максимума за последний год, подсчитали в JLL. По оценкам консультантов, в основной его части уровень вакансии вырос с 3,2% до 4,7%, а на Старо-Невском — с 4,9% до 7,7%. Как считают в компании, росту доли свободных помещений на улице способствовало увеличение минимальной стоимости аренды для помещений площадью 100 кв. м на 6%, до 8,5 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц. При этом во втором квартале в Санкт-Петербурге на 7% сократилось число новых открытий: падение спроса наблюдалось среди основных категорий арендаторов, в том числе рестораторов, многие из которых предпочли фуд-холлы, отмечают в JLL.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев