По словам главы комитета по промышленной политике и инновациям Юрия Калабина, оборот товаров и услуг Петербурга в 2018 году составил 13,5 трлн рублей. Об этом он заявил в ходе совета Петербургской торгово – промышленной палаты. В перерасчете на долларовый эквивалент, это $200 млрд.

«Все, кто так или иначе сталкивался с мировой экономикой, полагают эту цифру оскорбительной для города. $200 млрд — это половина того, что делает одна компания Walmart (выручка компании в 2018 году составила $500 млрд —“Ъ-СПб”). Это скромные показатели, которые должны быть улучшены»,— заявил господин Калабин, добавив, что в прошлом году город направил 750 млрд рублей в инвестиции в основной капитал, источники инвестиций— прибыль самих предприятий, госвложения и средства инвесторов.

«Кто занимается бизнесом, понимают, что если ты вложил сумму, то такую же сумму, если не большую, ты ожидаешь в увеличении выручки. У нас же этого не произошло, (был рост —“Ъ-СПб”) только 5%, которые не соответствуют планам. Вывод — деньги пошли не туда, интенсивность производственных процессов от полученных активов не достаточна, для того чтобы получить требуемый объем выручки. Ничего личного, только математика»,— заключил он.

Он напомнил, что к 2024 году, по планам руководства города, бюджет должен достигнуть 1 трлн рублей при существующем — 600 млрд рублей.

«Чтобы получить 60% увлечение поступлений в бюджет, нужно увеличить налогооблагаемую базу как минимум на те же 60%. Это, по моим оценкам, 2-3 трлн рублей (выручки в масштабах экономики города —“Ъ-СПб”)»,— заявил он.

Исправить ситуацию, по мнению главы комитета, может увеличение производительности труда, производственной кооперации, инвестиции в новые разработки. Ранее пресс-служба губернатора сообщала, что индекс промышленного производства Петербурга превышает среднероссийские показатели: с января по май 2019 года он составил 104,8%, средний по России – 102,4%.

Яна Войцеховская