ИПП в Петербурге вырос до 104,8% с начала года

По итогам пяти месяцев 2019 года индекс промышленного производства в Петербурге составил 104,8% к соответствующему периоду прошлого года. В сравнении с 2018 годом рост составил 1,5 %, сообщили в городском комитете по экономической политике и стратегическому планированию.

Основной вклад в увеличение ИПП в январе-мае внесло машиностроение, а также производство электрического оборудования и автотранспорта, пояснили в Смольном.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что за 2018 год индекс промышленного производства в Петербурге составил 105%.