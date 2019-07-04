Сбербанк возглавил рейтинг самых дорогих брендов России

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала топ-50 самых дорогих брендов России. Третий раз подряд лидером рейтинга стал Сбербанк. Аналитики оценили стоимость его бренда в 842,1 млрд руб.— на 25,6% выше, чем в прошлом году.
В топ-10 вошли:
Brand Finance оценивает бренд по стоимости всего предприятия, общей ценности бренда для акционеров и стоимости принадлежащих компании торговых марок. Также учитываются маркетинговые инвестиции, эффективность бизнеса и узнаваемость бренда.
Самым быстрорастущим брендом в России, по версии Brand Finance, стал Новолипецкий металлургический комбинат. За год он набрал в цене 82% и поднялся с 41-го на 31-е место рейтинга.
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