Сбербанк возглавил рейтинг самых дорогих брендов России

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала топ-50 самых дорогих брендов России. Третий раз подряд лидером рейтинга стал Сбербанк. Аналитики оценили стоимость его бренда в 842,1 млрд руб.— на 25,6% выше, чем в прошлом году.

В топ-10 вошли:

Сбербанк (842,1 млрд руб.); «Газпром» (552,2 млрд руб.); ЛУКОЙЛ (397,2 млрд руб.); «Роснефть» (246,9 млрд руб.); РЖД (185,8 млрд руб.); «Магнит» (170,3 млрд руб.); ВТБ (144,8 млрд руб.); «Татнефть» (132,4 млрд руб.); МТС (121,5 млрд руб.); НОВАТЭК (119,9 млрд руб.).

Brand Finance оценивает бренд по стоимости всего предприятия, общей ценности бренда для акционеров и стоимости принадлежащих компании торговых марок. Также учитываются маркетинговые инвестиции, эффективность бизнеса и узнаваемость бренда.

Самым быстрорастущим брендом в России, по версии Brand Finance, стал Новолипецкий металлургический комбинат. За год он набрал в цене 82% и поднялся с 41-го на 31-е место рейтинга.