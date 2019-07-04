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Сбербанк возглавил рейтинг самых дорогих брендов России

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала топ-50 самых дорогих брендов России. Третий раз подряд лидером рейтинга стал Сбербанк. Аналитики оценили стоимость его бренда в 842,1 млрд руб.— на 25,6% выше, чем в прошлом году.

В топ-10 вошли:

  1. Сбербанк (842,1 млрд руб.);
  2. «Газпром» (552,2 млрд руб.);
  3. ЛУКОЙЛ (397,2 млрд руб.);
  4. «Роснефть» (246,9 млрд руб.);
  5. РЖД (185,8 млрд руб.);
  6. «Магнит» (170,3 млрд руб.);
  7. ВТБ (144,8 млрд руб.);
  8. «Татнефть» (132,4 млрд руб.);
  9. МТС (121,5 млрд руб.);
  10. НОВАТЭК (119,9 млрд руб.).

Brand Finance оценивает бренд по стоимости всего предприятия, общей ценности бренда для акционеров и стоимости принадлежащих компании торговых марок. Также учитываются маркетинговые инвестиции, эффективность бизнеса и узнаваемость бренда.

Самым быстрорастущим брендом в России, по версии Brand Finance, стал Новолипецкий металлургический комбинат. За год он набрал в цене 82% и поднялся с 41-го на 31-е место рейтинга.

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