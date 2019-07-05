На Кубани прибавляется звезд

В Краснодарском крае вдвое выросла динамика открытия брендированных гостиниц по сравнению с прошлым годом. В этом году в крае заявлено 1135 номеров, в 2018-м эта цифра составила 546. Основные города, в которых открываются сетевые отели,— Краснодар и Сочи. Эксперты и участники рынка отмечают, что сетевые отели получают большую загрузку благодаря многолетнему присутствию на рынке, однако отсутствие круглогодичных курортов и делового туризма в других городах, а также предъявляемые к застройке жесткие требования операторов ограничивают рост этого рынка.



В Краснодарском крае динамика открытия брендированных гостиниц по сравнению с прошлым годом показала рост более чем в два раза. В 2019 году в крае должно появиться 1135 новых брендированных номеров, в 2018-м было введено 546, включая 120 номеров уже действовавших гостиниц, где произошел ребрендинг. По данным компании JLL, эксперта рынка коммерческой недвижимости и гостиничного бизнеса, в Краснодаре на 2019 год заявлено открытие трех сетевых отелей совокупно на 588 номеров: это «Marriott Краснодар» (266 номеров), «Crowne Plaza Краснодар» (238 номеров) и «Tulip Inn Краснодар» (84 номера). В Сочи с этого года будет на два сетевых отеля больше — в сумме 547 номеров, один из них — «Courtyard by Marriott Сочи Красная Поляна» (202 номера) открыт в первом полугодии. Вторым станет «Courtyard by Marriott Сочи Плаза» (345 номеров). В основном это четырехзвездочные и пятизвездочные гостиницы.

По данным консалтинговой компании «Советникъ», инвестиции в строительство этих отелей составили порядка 3 млрд руб.

«За прошлый год в Краснодаре открылось два брендированных отеля на 296 номеров, в Сочи произошел ребрендинг действующего отеля в Novotel на 120 номеров. Также в прошлом году в Новороссийске открылся Hilton Garden Inn на 130 номеров»,— такие данные привела руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Татьяна Веллер. По ее словам, Краснодарский край привлекает все больше внимания гостиничных брендов в силу комбинации спроса со стороны бизнес-туристов (в основном Краснодар) и рекреационного потока отдыхающих (Сочи, Анапа, Туапсе, Геленджик). Всего в крае насчитывается около 6,4 тыс. брендированных номеров, присутствуют практически все основные международные гостиничные бренды. «На 2019 год в Краснодарском крае — самом Краснодаре и Сочи — заявлен ввод более чем 1,1 тыс. брендированных номеров, что составляет более 17% от существующего на сегодняшний день предложения»,— говорит госпожа Веллер.

По данным компании JLL, эксперта рынка коммерческой недвижимости и гостиничного бизнеса, в Краснодаре на 2019 год заявлено открытие трех сетевых отелей совокупно на 588 номеров - это «Marriott Краснодар» (266 номеров), «Crowne Plaza Краснодар» (238 номеров) и «Tulip Inn Краснодар» (84 номера). В Сочи с этого года будет на два сетевых отеля больше – в сумме 547 номеров, один из них – «Courtyard by Marriott Сочи Красная Поляна» (202 номера) – открыт в первом полугодии. Вторым станет «Courtyard by Marriott Сочи Плаза» (345 номеров). В основном это четырехзвездочные и пятизвездочные гостиницы.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отмечает, что 6,4 тыс. номеров сетевых отелей — это немного. «В Краснодарском крае, по нашим оценкам, номерной фонд насчитывает около 500 тыс. номеров, так что речь идет приблизительно об одном проценте рынка. Конечно, туристы к сетевым отелям относятся с большим доверием, так как стандарты качества распространяются на все отели сети»,— пояснил господин Ромашкин. При этом он сомневается в том, что Кубань ждет бум застройки сетевыми отелями: «И причины исключительно экономические. Краснодар — это мегаполис и деловой центр, а Сочи — круглогодичный курорт, который также известен проведением многочисленных деловых и культурных мероприятий. 20% загрузки всем отелям дают деловые туристы. А, например, в Анапе соотношение востребованности отелей в зависимости от сезона в десятки раз хуже, чем в Сочи».

Еще одной из причин отсутствия строительства сетевых отелей эксперты называют их жесткие стандарты. По словам бывшего гендиректора управляющей компании «Европа-Инжиниринг» (застройщик отеля Marriott в Краснодаре) Алексея Трушина, на срок сдачи сильно влияет процесс согласования всех строительных и дизайнерских решений с оператором. «Уже на этапе завершения предчистовой отделки номерного фонда Marriott попросил внести изменения в дизайн-концепцию отеля. Представьте себе, что значит изменить дизайн и инженерные решения современного пятизвездочного отеля на стадии строительства. Кроме того, мы были ограничены в выборе комплектующих или отделки, каждый элемент должны согласовывать. Это длительный процесс»,— пояснил господин Трушин.

Директор управляющей компании сети семейных курортов Alean Family Resort Collection Павел Морковский говорит, что не наблюдает особого интереса к российскому югу со стороны крупных международных отельных брендов. «Они не владеют гостиницами, которые расположены в Краснодарском крае, а предоставляют франшизу или берут в управление отели, принадлежащие российским инвесторам. Несколько емкостных гостиниц под вывеской мировых брендов появилось в регионе перед Олимпиадой-2014, когда искусственно были созданы благоприятные условия для инвестирования: государство предоставило льготы по налогу на землю и возможность бесплатно подключиться к коммуникациям, а ВЭБ продлил льготное кредитование до 2040 года.

«Главный барьер для прихода серьезных гостиничных инвесторов в прибрежные зоны – это огромный «серый» рынок мини-гостиниц. Их владельцы оплачивают налоги и коммунальные платежи по тарифам для физических лиц, не перечисляют курортный сбор и т. д. В такой ситуации отельеры, работающие в рамках правового поля, оказываются заложниками недобросовестной конкуренции», - сказал господин Морковский. Он отметил, что развитие гостиничного бизнеса также тормозят проблемы подключения к инженерным сетям. «Для повышения привлекательности региона и развития гостиничного рынка Краснодарского края необходимо обеспечить равные условия для всех игроков, в том числе при подключении к коммуникациям», - отметил топ-менеджер.

Елена Рыжкова