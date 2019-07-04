Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения до конца лета

Министерство транспорта Чехии сообщило о договоренности сохранить нынешнюю частоту авиасообщений между странами и последующем продолжении переговоров. С таким предложением ранее выступил Минтранс России.

«Министерства транспорта Чехии и РФ согласились сохранить текущее состояние и объем воздушных перевозок. К концу лета они продолжат переговоры, чтобы обсудить рамки дальнейшего сотрудничества на будущее»,— говорится в сообщении чешского ведомства.

В российском министерстве пояснили, что это делается для того, чтобы граждане двух стран «могли спокойно планировать свои путешествия в разгар сезона». К переговорам о согласовании формата дальнейшего сотрудничества в области воздушного сообщения стороны вернутся в сентябре.

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Напомним, к конфликту авиавластей двух стран привела жесткая позиция Минтранса РФ в отношении полетов Czech Airlines по транссибирскому маршруту между Прагой и Сеулом и допуска к рейсам из Москвы третьего российского перевозчика. В ночь на 2 июля полеты российских авиакомпаний в Чехию были остановлены. Но вскоре их удалось оперативно возобновить. Чехия разрешила российским авиакомпаниям возобновить полеты в страну до 7 июля. Сейчас стороны пытаются найти выгодные обеим странам условия договора об авиасообщении.

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