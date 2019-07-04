Россия предложила Чехии отложить вопрос об авиасообщении на сентябрь

Министерство транспорта России предложило авиационным властям Чехии перенести окончательное согласование формата дальнейшего сотрудничества в области воздушного сообщения на сентябрь, говорится в официальном ответе российского Минтранса чешским коллегам. «Это делается для того, чтобы граждане двух стран могли спокойно планировать свои путешествия в разгар сезона»,— говорится в сообщении Минтранса (цитата по ТАСС).

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Напомним, к конфликту авиавластей двух стран привела жесткая позиция Минтранса РФ в отношении полетов Czech Airlines по транссибирскому маршруту между Прагой и Сеулом и допуска к рейсам из Москвы третьего российского перевозчика. В ночь на 2 июля полеты российских авиакомпаний в Чехию были остановлены. Но вскоре их удалось оперативно возобновить. Чехия разрешила российским авиакомпаниям возобновить полеты в страну до 7 июля. Сейчас стороны пытаются найти выгодные обеим странам условия договора об авиасообщении.

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