Литва не получит €1,5 млрд от «Газпрома» Страна проиграла апелляцию в споре о ценах на газ

Литва не смогла в апелляции отсудить у «Газпрома» €1,5 млрд переплаты за несколько лет за слишком дорогой, по ее мнению, российский газ. Суд Швеции встал на сторону российской монополии и подтвердил решение Стокгольмского арбитража трехлетней давности. Теперь Литва взяла паузу, чтобы определиться с дальнейшими действиями.

Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил ходатайство Литвы, которая добивалась отмены решения Стокгольмского арбитража от 22 июня 2016 года по спору с «Газпромом». Тогда арбитраж отклонил требования страны, которая считала несправедливыми цены поставок газа из РФ в 2006–2015 годах и требовала взыскать с российского поставщика около €1,5 млрд переплаты за 2004–2012 годы.

В четверг суд Швеции подтвердил это решение, а также обязал Литву возместить «Газпрому» судебные издержки.

«Сегодняшнее решение подводит итог восьмилетнему спору, инициированному Литвой против ПАО “Газпром”. На каждом этапе данного спора международные арбитражные суды и суды разных юрисдикций, в том числе Верховный суд Европейского союза, систематически отклоняли все требования Литвы, что подтверждает их необоснованность»,— отметили в «Газпроме». Там отмечают, что теперь литовским налогоплательщикам в дополнение к финансированию дорогостоящих споров Литвы придется оплатить и судебные расходы, понесенные монополией.

В литовском Минэнерго заявили, что решение о дальнейших действиях по иску к «Газпрому» Литва примет после детального ознакомления с постановлением апелляционного суда Швеции. «Предстоит оценить решение суда и его мотивы. После ознакомления с аргументацией будет решаться, какие дальнейшие действия возможны»,— отметили там.

Ольга Мордюшенко