Муниципальный фильтр отсеял половину кандидатов

Избирательная комиссия Челябинской области закончила принимать списки подписей муниципальных депутатов от кандидатов в губернаторы. Документы подали восемь из четырнадцати кандидатов, причем не всем из них удалось собрать нужное количество. Кандидаты, не прошедшие муниципальный фильтр, заявляют о том, что сложнее всего было заручиться поддержкой депутатов областного центра, а также что в малых населенных пунктах члены муниципальных собраний сообщали о давлении на них и запрете подписываться за определенных претендентов.



Челябинский облизбирком вчера в 18:00 по местному времени закрыл прием списков подписей муниципальных депутатов от претендентов на пост губернатора Челябинской области. Как сообщил председатель комиссии Сергей Обертас, документы приняты у восьми кандидатов. Один из них — действующий врио губернатора Алексей Текслер, участвующий в выборах как самовыдвиженец,— подал список 2 июля. Остальные пришли в избирком в последний день перед закрытием приема подписей. Среди них самовыдвиженцы Андрей Аюпов и Виктор Перов, а также пять кандидатов от партий — Виталий Пашин (ЛДПР), Константин Нациевский (КПРФ), Ярослав Щербаков («Яблоко»), Сергей Смышляев («Родина») и Алексей Севастьянов («Гражданская сила»).

Для прохождения муниципального фильтра кандидатам в губернаторы необходимо было собрать 266 подписей депутатов. Как отметил Сергей Обертас, теперь избирком будет проверять подписные листы и не позднее, чем через десять дней с момента подачи документов вынесет решение по каждому кандидату — о регистрации или о выдаче мотивированного отказа.

У скольких из подавших документы кандидатов в списках набирается нужное количество подписей, в избирательной комиссии не уточнили. Депутат Госдумы Виталий Пашин и член челябинской городской думы Константин Нациевский, идущие на выборы от ЛДПР и КПРФ соответственно, сообщили, что собрали по 279 подписей. Столько же принес в избирком экс-уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов. Руководитель челябинского отделения «Яблока» Ярослав Щербаков сказал, что ему удалось заручиться поддержкой лишь двух десятков депутатов. «Проехав по Челябинской области более 5 тыс. км и побывав практически везде, мы нашли 22 депутата, на которых не смогли надавить». По словам господина Щербакова, эти представители муниципальных собраний дали согласие на публикацию их имен на сайте избиркома, и кандидат решил подать список, несмотря на то, что этого недостаточно.

Не подали в срок списки с депутатскими подписями шесть кандидатов. В их числе общественница Татьяна Якимова, спортсмен и тренер Александр Комиссаров, бизнесмен Сергей Морозов (представляет «Левый фронт»), руководитель частной медклиники Степан Фирстов, фотограф Станислав Артемов и правозащитник Александр Лебедев. Господин Лебедев в избирком пришел, но сообщил, что из необходимых 266 подписей ему удалось собрать лишь 172, и он оставит их у себя. «Депутаты сообщали о давлении на них, и я принял решение, что не буду сдавать список, если не наберу нужного количества, чтобы его не публиковали»,— сказал он. По словам Александра Лебедева, в основном в его листах подписи сельских депутатов, в Челябинске не удалось получить ни одной. О невозможности получения поддержки в областном центре сказал и Ярослав Щербаков, отметив, что «в Челябинске все “зацементировано”». Алексей Севастьянов ранее сообщал в Facebook, что ему удалось собрать нужное количество подписей только благодаря поддержке «федеральных сил». «Были предприняты попытки местными чиновниками мне мешать, но вмешались влиятельные люди, по шапке прилетело»,— рассказал он.

Выборы губернатора Челябинской области назначены на 8 сентября, они пройдут в один день с выборами муниципальных депутатов областного центра. Не выдвинули своих кандидатов партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия», поскольку обе решили поддержать самовыдвиженца — врио губернатора Алексея Текслера.

Артур Якушко