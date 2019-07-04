Кировского депутата с муляжом гранаты отправят на психиатрическую экспертизу

Депутата думы Слободского (Кировская область) Николая Дубравина, который бросил муляж гранаты под ноги полицейскому, в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве отправят на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает кировское следственное управление.

Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства в явке. Дело расследуется по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Ранее сам депутат говорил, что муляж случайно выпал из кармана его брюк под ноги сотруднику полиции.

Николай Дубравин родился в 1997 году в Слободском, учится на втором курсе юридического факультета Вятского государственного университета. Его отец Николай Дубравин также является депутатом городской думы Слободского и был депутатом законодательного собрания Кировской области пятого созыва.

Подробнее о деле – в материале “Ъ-Приволжье” «Депутат с гранатой».

Анастасия Еремина