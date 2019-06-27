Депутат с гранатой

Следственное управление СКР по Кировской области возбудило уголовное дело о хулиганстве против 21-летнего депутата Слободской городской думы Николая Дубравина. Накануне господина Дубравина задержали полицейские после того, как одному из них он бросил под ноги муляж гранаты. Произошедшее снимали на камеру телефона приятели Николая Дубравина. Депутат свою вину отрицает, он говорит, что хотел выяснить мнение полицейских о свободной продаже таких изделий, а муляж случайно выпал у него из кармана. В кировском отделении ЛДПР не комментируют инцидент.

Депутат Слободской думы Кировской области от ЛДПР Николай Дубравин стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ) после того, как бросил рядом с полицейским муляж гранаты РГД-5. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, инцидент произошел 24 июня на улице Герцена в Кирове, куда прибыли полицейские для проверки оставленной кем-то сумки. По информации следствия, когда один из патрульных разговаривал по телефону, к нему подошел господин Дубравин и бросил ему под ноги муляж гранаты. В это время двое приятелей депутата снимали происходящее на камеру мобильного телефона. Всех задержали и доставили в отделение полиции, взяли показания и отпустили. Протокол задержания региональное МВД направило в Следственный комитет, который после проверки возбудил уголовное дело.

Господин Дубравин сообщил “Ъ-Приволжье”, что обвинение ему пока не предъявлено. Он заявил, что собирался с друзьями сделать видеообзор муляжа гранаты и хотел выяснить мнение полицейских насчет свободной продажи таких изделий. «Многие из сотрудников полиции служили в горячих точках, и мне было любопытно узнать их мнение о том, что такие муляжи можно купить в магазине и стоит ли вообще покупать. Недавно купленный муляж РГД-5 вместе с документами лежал у меня в кармане. Я решил подойти к полицейскому, но он разговаривал по телефону, поэтому пришлось пройти мимо, чтобы его не отвлекать. В этот момент муляж выпал у меня через дыру в кармане, полицейский молча посмотрел на меня, и произошло задержание», – сказал Николай Дубравин.

На вопрос “Ъ-Приволжье”, зачем его приятели снимали происходившее на камеру и был ли это социальный эксперимент с полицией, депутат ответил, что это «тайна следствия».

Николай Дубравин родился в 1997 году в Слободском, учится на втором курсе юридического факультета Вятского государственного университета. Его отец Николай Дубравин также является депутатом городской думы Слободского и был депутатом законодательного собрания Кировской области пятого созыва.

Николай Дубравин (младший) активный пользователь социальных сетей и любитель ставить социальные эксперименты. Например, на его странице в Instagram и ВКонтакте опубликованы видео, на которых депутат подкладывает в мусорный бак пакет, в котором находится устройство, издающее звуки плачущего младенца, а сам в этот момент снимает на камеру реакцию горожан, выбрасывающих мусор. Кроме того, он записал видео, на котором подходит к девушке, хватает ее за волосы и тащит в машину на глазах у местных жителей, которые ничего не предпринимают.

В день, когда у Николая Дубравина из кармана выпала граната, он записал и выложил видео, на котором говорит, что едет снимать «очень жесткое видео». Депутат просит не беспокоиться за него, если он «пропадет на сутки или трое», и говорит, что будет признателен тем, кто сообщит ему, где сейчас находятся сотрудники ППС.

В кировском региональном отделении ЛДПР не стали комментировать ситуацию с депутатом Дубравиным. По словам координатора отделения Владимира Пономарева, он еще не успел связаться с однопартийцем и не хотел бы делать преждевременных выводов.

Роман Рыскаль