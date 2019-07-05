Кандидат в губернаторы предстал перед судом

В Центральном районном суде Челябинска начался процесс по уголовному делу экс-омбудсмена в регионе Алексея Севастьянова, который баллотируется в губернаторы области. Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере при попытке получить грант на развитие фермерского хозяйства. Сам господин Севастьянов отрицает свою вину и считает дело политическим. На заседании он потребовал отстранить судью Ирину Шершикову из-за ее «предвзятости». В качестве аргументации своей позиции обвиняемый указал, что госпожа Шершикова в 2017 году вынесла в отношении него обвинительный приговор по административному делу о неповиновении полиции. Также она рассматривала вопрос о проведении обыска в рамках расследования дела о покушении на мошенничество, при этом Алексей Севастьянов тогда находился в статусе свидетеля. Юристы считают, что у обвиняемого мало шансов добиться отвода судьи.



В Центральном районном суде начали рассматривать уголовное дело в отношении бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова, который участвует в выборах губернатора региона. Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) при попытке получения гранта на развитие фермерского хозяйства в размере 3 млн руб. Потерпевшей стороной признана Российская Федерация, так как на грант выделялись федеральные деньги.

В начале судебного заседания Алексей Севастьянов потребовал отстранить от рассмотрения дела судью Ирину Шершикову. По словам обвиняемого, он подозревает ее в «предвзятости». В качестве доказательств «особого интереса» судьи господин Севастьянов указал на то, что она в 2017 году вынесла обвинительный приговор по административному делу о неповиновении полиции. Тогда экс-омбудсмен был оштрафован на 800 руб. за то, что мешал правоохранителям демонтировать ограждения незаконной автостоянки на северо-западе Челябинска. Также в феврале она удовлетворила ходатайство следователя о проведении в доме Алексея Севастьянова обыска по делу о покушении на мошенничество. «При этом постановление было вынесено, когда я значился в деле в качестве свидетеля. На мой взгляд, это грубое нарушение. При любом следственном действии рассматривается его законность, в том числе и при возбуждении уголовного дела. Это законное основание для судьи либо взять самоотвод, либо удовлетворить ходатайство об отводе»,— заявил Севастьянов.

Судья объявила перерыв в рассмотрении дела. Решение об отводе будет принято 5 июля. В этот день планируется начать судебное следствие.

Господин Севастьянов считает уголовное дело, возбужденное в отношении него, политическим.

«Это произошло на следующий день после того, как Владимир Путин в послании Федеральному собранию акцентировал внимание на снижении силового давления на бизнес. Логика последующих событий говорит о том, что это была провокация в отношении уходящего тогда уже губернатора Бориса Дубровского»,— отметил Севастьянов.

Также он настаивает на своей невиновности и уверен в оправдательном приговоре по делу. «Дела-то никакого нет. В связи с этим громким арестом и последующей оглаской я надеялся, что дело будет прекращено. Но вообще я даже рад, что оно дошло до суда, и будет оправдательный приговор. Тогда будет судебная практика и больше таких дел уже не будет»,— говорит господин Севастьянов.

Как ранее сообщал “Ъ-Южный Урал”, по версии следствия, господин Севастьянов в 2017 году предоставил в региональный минсельхоз поддельные документы о наличии у него стада коров, чтобы получить грант в размере 3 млн руб. как начинающий фермер. «Однако свой преступный умысел не довел до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку факт предоставления подложных документов выявлен при проверке сотрудниками министерства»,— отметили в пресс-службе областной прокуратуры. По обвинению в мошенничестве Алексей Севастьянов был задержан в Москве 20 февраля. Его этапировали в Челябинск, где он провел несколько суток в изоляторе временного содержания. Позже он был отпущен под подписку о невыезде.

Адвокат коллегии «ЭкКорП-Защита» Олег Никуленко считает, что у судьи нет оснований удовлетворять ходатайство об отводе. «Основания для отвода судьи от участия в производстве по уголовному делу указаны в статье 61 УПК РФ. В статье идет речь о недопустимости повторного рассмотрения уголовного дела тем же судьей. Положение не распространяется на случаи рассмотрения административного дела или случаи рассмотрения ходатайств следствия о проведении обыска. Судья не может участвовать в производстве по уголовному делу, если имеются обстоятельства, дающие основание полагать, что он лично прямо или косвенно заинтересован в исходе данного уголовного дела. Наличие таких обстоятельств должен доказывать заявитель. Как это смогут доказать в рассматриваемом уголовном деле, нам пока не известно»,— говорит господин Никуленко.

Партнер международного центра защиты прав Globallaw Антон Мамаев подчеркивает, что решения об отводе судьи в российской судебной системе встречаются так же редко, как и оправдательные приговоры. «Норма является практически нерабочей, поскольку заявление об отводе в уголовном процессе рассматривает тот же судья, которому отвод заявляется. Удовлетворение отвода в таком случае означает признание судьей своей собственной заинтересованности в исходе дела, чего на практике, естественно, никогда не случается, исходя из презумпции независимости суда от каких-либо внешних обстоятельств»,— подчеркивает эксперт.

Карина Кальярова