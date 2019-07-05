Промсвязьбанк присмотрел апартаменты

Подконтрольный государству Промсвязьбанк намерен подать заявление о банкротстве структуры A Project Development Аркадия и Константина Акимовых. Они давние деловые партнеры братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, владевших ранее банком. Компания «Таала», вокруг которой идет спор, является застройщиком элитных апартаментов напротив храма Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге.

Промсвязьбанк (ПСБ) намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве ООО «Таала», следует из сообщения на fedresurs.ru. Эта компания выступает застройщиком комплекса элитных апартаментов Cheval Court на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге. Проект находится на балансе A Project Development (APD), следует из информации на ее официальном сайте. В ПСБ не ответили на запрос “Ъ”. Совладелец APD Константин Акимов пояснил “Ъ”, что компания ведет с банком переговоры, которые близятся к завершению. «Все стороны заинтересованы в успешной реализации такого знакового проекта»,— утверждает он, но отказывается раскрывать возможные способы урегулирования спора.

Cheval Court располагается в центре Санкт-Петербурга напротив храма Спаса-на-Крови. Проект предусматривает реконструкцию исторического здания Придворной конюшенной конторы. В помещении площадью 9 тыс. кв. м планируется разместить 12 апартаментов. На сайте компании указано, что работы должны были завершиться в первом квартале 2019 года. Но опрошенные “Ъ” консультанты рынка недвижимости пояснили, что продажи апартаментов пока не ведутся и комплекс еще не сдан. Они оценивают степень готовности объекта как высокую. Директор департамента жилой недвижимости Colliers International Екатерина Фонарева указывает, что площади в Cheval Court планируется продавать по цене от $25 тыс. за 1 кв. м (1,6 млн руб.). «У проекта уникальная локация»,— объясняет она. Госпожа Фонарева называет целевой аудиторией проекта москвичей, планирующих покупку дорогого жилья в Петербурге.

В ЕГРЮЛ содержится информация, что доли ООО «Таала» заложены в рамках кредитного договора между ПСБ и учредителем самой компании — кипрской Omitesena, а здание на Конюшенной площади является предметом ипотеки. Судебные разбирательства между «Таала» и банком раньше не велись. Партнер юридической компании «Сотби» Антон Красников считает, что ПСБ воспользовался возможностью обратиться в суд, опубликовав сообщение о намерении, без предварительного истребования задолженности через суд. «Это значит, что обстоятельства заключения договора и факт наличия долга суд будут оценивать в рамках рассмотрения обоснованности заявления банка»,— добавляет он. Руководитель юридического департамента НЮС «Амулекс» Надежда Макарова добавляет, что для подачи заявления о банкротстве сумма требований банка должна быть не менее 300 тыс. руб. По оценке госпожи Фонаревой, стоимость всего Cheval Court в случае продажи всех площадей может составить 1 млрд руб. Но собеседник “Ъ” на рынке недвижимости считает, что реализовать проект на торгах будет трудно: «Его развитие предполагает сложные коммуникации с местным комитетом по культуре, заинтересовать он может только покупателя с очень хорошими связями в администрации Петербурга».

Девелоперская компания APD существует с 2013 года. Ее основатели — братья Аркадий и Константин Акимовы. Ранее они занимали ведущие позиции в девелоперской компании «Баркли». Константин Акимов также работал в качестве топ-менеджера «Базэла» Олега Дерипаски, а 2012–2013 годах возглавлял департамент недвижимости и материально-технического обеспечения Сбербанка. Помимо Cheval Court в портфеле APD два московских проекта: Lion Gate в Малом Сухаревском переулке и Noble Row на Остоженке.

APD была финансовым партнером ПСБ в период, когда банк контролировали его основатели Алексей и Дмитрий Ананьевы. Именно у его структур в 2016 году APD выкупила проект на Конюшенной площади. Но в конце 2017 года ПСБ перешел под контроль государства: Центробанк объявил о его санации. В ноябре 2018 года банк уже обращался в суд с заявлением о банкротстве АО «Бюро экспертизы проектов и инновационных технологий», на балансе которого находится проект Lion Gate.

Александра Мерцалова