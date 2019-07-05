Лекарства в алфавитном порядке

«Азбука вкуса» решила пойти по пути X5 Retail Group и расширить круг партнеров по развитию аптечных зон в своих супермаркетах. Ритейлер, уже работающий с Marathon Group, договорился об открытии в своих магазинах аптек «Доктор Столетов», которые развивает ГК «Эркафарм». Для продуктовой розничной компании наличие нескольких партнеров позволит повысить эффективность использования торговых площадей, а фармритейлеру — получить доступ к покупателям с доходами выше среднего.

О договоренности между ГК «Эркафарм» и сетью «Азбука вкуса» рассказал источник “Ъ” на фармрынке. По его словам, первые восемь точек «Доктор Столетов» планируется открыть в закассовых зонах магазинов в течение июля. «После этого стороны договорятся об общем количестве аптек, которые будут открыты на базе продуктовой сети»,— отмечает собеседник “Ъ”. В «Эркафарме» подтвердили сотрудничество с ритейлером. В «Азбуке вкуса» не ответили на запрос “Ъ”.

В ГК «Эркафарм» входит 1,2 тыс. аптек под брендами «Доктор Столетов», «Озерки» и др. В первом квартале 2019 года группа заняла третью позицию в рейтинге крупных российских аптечных сетей по версии DSM Group с оборотом 15,1 млрд руб. и долей рынка 4,8%. Сеть «Азбука вкуса» насчитывает более 100 супермаркетов и свыше 50 магазинов АВ Daily. Большая часть объектов находится в Москве и Подмосковье, в Санкт-Петербурге. По собственным данным, в 2018 году оборот сети был на уровне 60 млрд руб. без НДС.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что открытие одной аптеки внутри супермаркета обойдется не менее чем в 1,5 млн руб., а минимальная выручка каждой точки — 12 млн руб. в год. По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, обычно оператор платит фиксированную стоимость за совокупную аренду площадей.

Среди современных покупателей «Азбуки вкуса» сегодня востребована концепция небольших торгцентров, где представлено максимум необходимых им товаров и услуг, продолжает господин Бурмистров. «В этом случае,— продолжает эксперт,— правильный выбор партнера является ключевым. Дело в том, что продажи различных аптек в одной и той же локации могут сильно разниться — иногда до двух раз». Сотрудничество с «Азбукой вкуса» позволит «Эркафарму» получить доступ к премиальной аудитории, считает Сергей Шуляк. Наличие нескольких партнеров, в свою очередь, позволит продуктовому ритейлеру повысить эффективность аптечного проекта, считает Михаил Бурмистров. Но в этом случае, предупреждает он, есть риск размытия целостного восприятия бренда «Азбуки вкуса» у лояльной аудитории.

Владимир Садовин, экс-гендиректор «Азбуки вкуса», в интервью газете «Ведомости», ноябрь 2017 года У нас бизнес построен, к сожалению, так, что для достижения целей мы должны делать непрофильные вещи

На площадях «Азбуки вкуса» свою аптечную сеть также развивает и Marathon Group, принадлежащая Александру Винокурову и Сергею Захарову. В 2017 году компания получила преимущественное право на открытие премиальных аптек «Азбука Life». По собственным данным, сейчас у сети 22 точки. В Marathon Group сообщили “Ъ”, что не планируют отказаться от дальнейшего сотрудничества с «Азбукой вкуса».

При этом «Азбука вкуса» не единственный партнер Marathon. С 2016 года группа открывает свои аптеки в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток», которые принадлежат X5 Retail Group. Проект подразумевал открытие до конца 2020 года более 3 тыс. точек. Весной 2018 года Marathon Group заявила об открытии 1 тыс. аптек. Но спустя полгода стало известно, что X5 ищет нового партнера для развития столичных аптек (см. “Ъ” от 18 октября 2018 года). В июне 2019 года ритейлер заявил о создании сети аптечных пунктов выдачи заказа с новыми партнерами, включая «Медэкспорт—Северная звезда» (сеть «Фармакопейка»), «Здравсервис» («Твой доктор»), «Еаптека». Тогда же в X5 заявили, что уже договорились об открытии 1,4 тыс. аптечных пунктов. При этом ритейлер подчеркивал, что новый проект не предполагает замену существующих аптек Marathon.

Никита Щуренков, Мария Котова