Eticket4 нашел покупателей

Российская онлайн-платформа для перепродажи билетов на мероприятия Eticket4 привлекла инвестиции от гонконгской GTSystem International. Весь проект в ходе сделки был оценен в $2,5 млн.

Гонконгская GTSystem International приобрела 13% в российской онлайн-платформе продажи и покупки билетов на мероприятия на вторичном рынке Eticket4, следует из данных ЕГРЮЛ. Объем привлеченных средств составил $325 тыс., подтвердил “Ъ” основной владелец и основатель Eticket4 Даниил Кручинин. Вся компания при этом была оценена в $2,5 млн.

Платформа Eticket4 запущена в сентябре 2016 года. Площадка зарабатывает на комиссии с перепродажи билетов, которая составляет от 10% до 30% в зависимости от мероприятия. Более 70% билетов, продающихся через Eticket4, приходится на спортивные события, остальные — на концерты и шоу, уточняет господин Кручинин. На площадке зарегистрировано около 3,9 тыс. продавцов, ежемесячно ее посещает 90 тыс. пользователей. По данным компании, в 2018 году ее оборот превысил 145 млн руб. Выручка, согласно бухгалтерской отчетности, достигла 57 млн руб., чистая прибыль — 3,3 млн руб.

По словам господина Кручинина, привлеченные инвестиции будут направлены на маркетинг, продвижение сервиса, а также на создание мобильного приложения и запуск интернет-издания Afisha.Eticket4, посвященного мероприятиям в разных городах страны.

GTSystem International не исключает увеличения доли в компании в среднесрочной перспективе, передал “Ъ” представитель компании.

«Объем мирового вторичного рынка билетов оценивается в $10 млрд, многие компании выходят на IPO. У российского рынка большой потенциал, но его сложно оценить из-за невысокой прозрачности»,— отметил он. В число крупнейших мировых игроков на вторичном рынке билетов входят американская StubHub, британская Viagogo и другие.

Юлия Тишина