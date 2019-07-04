Саудовская принцесса вступила в должность посла в США

Новые послы Саудовской Аравии приступили к исполнению своих обязанностей в Вашингтоне и Лондоне. Пост в Великобритании занял принц Халид бен Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд. Послом в США стала принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Таким образом, впервые в истории Саудовской Аравии высокую дипломатическую должность заняла женщина. «Принцесса Рима немедленно приступает к своим обязанностям по укреплению исторического партнерства между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами. Госпожа посол заставит Вашингтон по-новому взглянуть на меняющееся королевство»,— заявил в этой связи официальный представитель саудовского посольства в Вашингтоне Фахад Назир, которого цитирует телеканал «Аль-Арабия».

О грядущем назначении принцессы стало известно еще 23 февраля, когда пост посла в США покинул принц Халид бен Сальман ибн Абдель Азиз Аль Сауд. Он оказался под огнем критики в разгар скандала вокруг убийства журналиста The Washington Post Джамаля Хашокджи.

По мнению мирового сообщества, ответственность за убийство, происшедшее в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, лежит на Эр-Рияде. В частности, об этом сообщила спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар на 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Члены Конгресса США ранее выступили за введение санкций в отношении королевства, приняв резолюцию о прекращении американской военной помощи арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ против йеменских хуситов. Однако президент страны Дональд Трамп наложил на эту резолюцию вето.

В целом отношения Эр-Рияда с мировым сообществом напряжены из-за постоянных нарушений прав человека в стране. Так, в декабре нынешнего года Комитет ООН против пыток выпустил открытое обращение, где призвал королевство освободить задержанных в мае прошлого года известных в стране правозащитниц. Они обвиняются в подрыве национальной безопасности и получении финансирования из-за границы.

Елизавета Наумова