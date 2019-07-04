Удмуртию впервые посетят торговые представители России в иностранных государствах

Торговые представители России в иностранных государствах впервые посетят Удмуртию 11 июля. Они проведут встречу с экспортно-ориентированными предприятиями республики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. В состав делегации войдут российские торговые представители в США, Египте, Монголии, Китае, ОАЭ и Индонезии.

Гендиректор АО «Корпорация развития Удмуртии» Константин Сунцов отметил, что подобные встречи дают предприятиям возможность провести переговоры по выходу на внешние рынки и найти новых партнеров. «По итогам 2018 года Удмуртия демонстрирует уверенный прирост экспорта на рынки этих стран. Например, по данным центра поддержки экспорта республики, Египет занимает первое место в рейтинге основных импортеров продукции из Удмуртии. На апрель 2019 года туда поставлено $60 млн продукции, выпущенной предприятиями республики. Прирост по отношению к 2018 году составляет 1607%. В 2018 году прирост экспорта в США составил 26,5%, в Китай – 734,14%. И мы рассчитываем, что благодаря подобным визитам эти показатели будут только расти»,— отметил господин Сунцов.