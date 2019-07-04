ЦБ ужесточит резервирование кредитов на сделки по слиянию и поглощению

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ до конца года ужесточит резервирование кредитов на сделки по слиянию и поглощению (M&A). Она отметила, что ранее банки просили повременить с мерами по ограничению кредитования таких сделок.

«И мы пошли навстречу пожеланиям участников рынка, дали время подготовиться. Но, конечно, без прямого регуляторного давления с нашей стороны эта тенденция не поменяется. Поэтому далее откладывать введение этих мер мы не намерены»,— сказала госпожа Набиуллина на ХХVIII Международном финансовом конгрессе.

Напомним, в 2018 году ЦБ опубликовал доклад «Стимулирующее банковское регулирование», в котором говорилось о мерах по созданию длинных денег (долгосрочных инвестиций или кредитов) в российской экономике. В нем в том числе говорилось об ограничении сделок слияния и поглощения. Документ вышел на фоне дискуссий об источниках финансирования нацпроектов.

Подробнее о предложениях регулятора — в материале “Ъ” «ЦБ хочет сделать деньги длиннее».