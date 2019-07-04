Tesla Model 3 установила рекорд краш-тестов Euro NCAP

Организация Euro NCAP провела очередную серию краш-тестов новых автомобилей, в рамках которой была проверена пассивная безопасность кроссоверов DS 3 Crossback и Mercedes-Benz GLE, хэтчбеков Kia Ceed и Skoda Scala, а также компактвэна Mercedes-Benz B-Class и электромобиля Tesla Model 3. Об этом сообщает официальный сайт Euro NCAP.

DS 3 Crossback в стандартном варианте за защиту водителя и взрослых пассажиров набрал 87%. За защиту детей-пассажиров машина получила 86%. Защиту пешеходов кроссовера оценили на 54%, за системы активной безопасности выставили оценку в 63% и общий итог — четыре звезды рейтинга. Модель с опциональным пакетом безопасности улучшила все показатели (96%; 86%; 64% и 76% соответственно), получив пять звезд.

Mercedes-Benz GLE получил за защиту водителя и взрослых пассажиров 91%, за защиту детей-пассажиров — 90%, за защиту пешеходов — 78%, за системы активной безопасности — 78%.

Kia Ceed в базовой версии в испытаниях набрала 88% за защиту водителя и взрослых пассажиров, за защиту детей-пассажиров — 85%, за защиту пешеходов — 52%, за системы активной безопасности — 68% и получила четыре звезды. Хэтчбек с опциональным пакетом безопасности улучшил почти все показатели (88%; 85%; 68% и 73% соответственно), получив пять звезд.

Skoda Scala получила 97% за защиту водителя и взрослых пассажиров, безопасность детей-пассажиров оценена в 87%, защита пешеходов — 81%, эффективность систем активной безопасности — 76%.

Mercedes-Benz B-Class набрал за защиту водителя и взрослых пассажиров 96%, за защиту детей-пассажиров — 90%, за защиту пешеходов — 78%, за системы активной безопасности — 75%.

Tesla Model 3 получила за защиту водителя и взрослых пассажиров 96%, за защиту детей-пассажиров — 86%, за защиту пешеходов — 74%, за системы активной безопасности — 94%. Электромобиль стал новым рекордсменом рейтинга по эффективности систем активной безопасности.

Все протестированные Euro NCAP модели, за исключением базовых вариантов DS 3 Crossback и Kia Ceed, получили наивысший пятизвездный рейтинг пассивной безопасности.