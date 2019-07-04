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Министр здравоохранения Удмуртии опроверг слухи об уходе с поста

Министр здравоохранения Удмуртии Игорь Титов назвал «вымыслами» информацию, распространенную сегодня в телеграм-каналах о том, что он покидает этот пост.

«Ничего не могу вам по этому поводу сказать. Какие-то вымыслы у вас»,— сказал господин Титов корреспонденту “Ъ-Удмуртия” о возможности смены места работы.

Он добавил, что с 4 июля находится в отпуске.

«Я сижу на рабочем месте, с сегодняшнего дня я в отпуске»,— сообщил министр.

Напомним, что Игорь Титов возглавил минздрав Удмуртии в апреле 2018 года.

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