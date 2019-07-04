Продажи автомобилей в России в июне сократились на 3,3%

В июне 2019 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 3,3%, сообщает «Ассоциация европейского бизнеса» (АЕБ).

За минувший месяц объем российского авторынка составил 151,1 тыс. автомобилей, что на 5,1 тыс. меньше, чем в июне 2018 года.

«После 6 месяцев 2019 мы видим рынок, который уменьшился на 2,4 % по сравнению с прошлым годом, а второй квартал стал более трудным, чем первый. Ожидания на рынке в отношении второй половины года не лучше, — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. — Ясно, что рост рынка в 2019, — уже больше нереалистичный сценарий. Даже при некотором положительном тренде во второй половине года, самое лучшее, на что можно было бы надеяться, — повторение результата продаж прошлого года».

Общий объем рынка новых автомобилей в России в 2019 году составил 828,7 тыс. шт., что на 2,4% меньше, чем в январе-июне 2018 года.