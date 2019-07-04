Искусственное мясо растет на инвесторах

Натуральное мясо может исчезнуть через 15 лет — на это рассчитывают производители искусственного. Основатель компании Impossible Foods Пэт Браун заявил, что люди перейдут на заменители к 2035 году. Его стартап уже поставляет котлеты из растительных белков сети Burger King. А другая калифорнийская компания Beyond Meat провела одно из самых успешных IPO в этом году. Акции компании за первые дни торгов подорожали на 200%. Инвесторы говорят об огромном потенциале таких компаний, но пищевые гиганты их пока не замечают. Из чего делают искусственное мясо? И почему так резко растут его производители? Об этом — Иван Корякин.

На вид обычная котлета из фарша. На сковороде шипит, даже запах тот же. Но никогда любители классических бургеров не были так близки к обману: мясо компании Beyond Meat практически не отличается от настоящего. Разве что тем, что в нем нет ни грамма мяса. Шеф-редактор Instyle.ru Аня Батурина попробовала его в одном их столичных ресторанов и почти не заметила разницы: «Мы устроили слепую дегустацию, чтобы понять, отличу я бургер с мясом от бургера без мяса. И я должна сказать, что мне это удалось. Но, возможно, если бы меня не предупредили, а после того как я съела бургер, кто-нибудь выпрыгнул бы из-под стола и сказал “Аня, ты только что поела не мясо”, я бы очень расстроилась».

Американские производители альтернативного мяса делают фарш из растительных белков. Как правило, в основе гороховая мука. Это не мясо из пробирки — все гораздо проще, говорит пищевой химик-технолог Сергей Белков: «По сути, это такое же растительное мясо, как соевое, структурированный растительный белок. Ничего сверхфантастичного там нет — генной инженерии или мяса из пробирки. Достаточно известная классическая технология, просто хорошо отработанная и с приложенными маркетинговыми усилиями».

А этих усилий производителям растительного мяса не занимать. Котлеты от Beyond Meat хвалил Билл Гейтс. Он, к слову, один из первых инвесторов компании. В нее также поверил актер Леонардо Ди Каприо. Накануне майского IPO Beyond Meat оценил себя в $1,2 млрд. На размещении он планировал привлечь $180 млн, а получилось $240 млн. За четыре дня торгов калифорнийская компания подорожала до $4 млрд, а цена бумаг взлетела более чем на 600%. Словом, о ней сейчас говорит все западное побережье, в том числе и управляющий партнер венчурного фонда GVA Vestor.In Павел Черкашин. Он и сам пробовал бургеры с котлетой из растительных белков. Потенциал роста, по его словам, огромный: «Я всегда любил бургеры, но перестал есть мясо в какой-то момент, а здесь прекрасный компромисс. Во многих ресторанах, которые исторически были мясными, теперь появляется опция impossible, которая означает, что это вегетарианское мясо. И это прямо видно, распространяется буквально как вирус по Штатам».

По мнению Черкашина, производители искусственного мяса через несколько лет должны достичь масштабов кока-колы — перед ними большие перспективы. Во всяком случае, мясозаменители могут пойти по пути миндального молока: 10-15% рынка для них уже будет серьезным результатом. Правда, долю еще придется поделить с конкурентами — не все компании придут к успеху, говорит управляющий партнер венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава: «Как только первопроходцы протопчут дорогу и докажут потребителям, что технология готова, мы увидим сотни компаний и очень жесткую конкуренцию.

И кто в итоге станет крупным игроком — большой вопрос. Это, условно, как Facebook и MySpace. Первая социальная сеть — MySpace, а Facebook был, может быть, десятым».

Для пищевых гигантов, например, Nestle мясные стартапы пока незаметны. Хотя, как отмечает The Wall Street Journal, и традиционные игроки выводят на рынки свои заменители животных белков. Так что к 2035 году люди действительно могут перестать есть натуральное мясо: на фоне заменителей оно рискует серьезно подорожать.

Аналитики из Allied Market Research считают, что рынок искусственного мяса будет ежегодно расти на 8,5%. К 2020 году его объем может превысить $5 млрд.