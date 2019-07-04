В Иркутской области возбуждены дела против двух мэров за плохое информирование о наводнении

Тайшетский межрайонный прокурор после проверки исполнения органами местного самоуправления требований о защите населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций возбудил дела об административном правонарушении в отношении мэра Тайшетского района Александра Величко и главы Шелеховского муниципального образования Владимира Лупекина.
Как сообщается на сайте прокуратуры Иркутской области, дела возбуждены по ч. 1 ст. 20.6 КоАП РФ (невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера). Вместе с материалами проверки они направлены в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, 2 июля прокуратура заявила о намерении привлекать к административной ответственности глав населенных пунктов, которые несвоевременно и ненадлежащим образом информировали население о приближающемся стихийном бедствии. Ведомство внесло представления в адрес мэров города Тулуна, Тулунского района и Нижнеудинска, а также глав восьми сельских поселений Тулунского района, двух — Тайшетского района и одного — Чунского района.
Напомним, 25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, затопившее около 100 населенных пунктов. Вода унесла жизни 20 человек, еще 15 — числятся пропавшими без вести. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов. Имущества частично или полностью лишились около 33 тыс. человек.
Подробнее о причинах стихийного бедствия в регионе читайте в материале “Ъ” «Стихийное бедствие вызвали три циклона».
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