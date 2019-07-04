Дольщики трех проблемных ЖК в Краснодаре подали требования к ООО ИСК «РАС»

В адрес конкурсного управляющего ООО инвестиционно-строительная компания «РАС» (ИСК «РАС») поступило более 90 требований от обманутых дольщиков строительной компании. По информации Единого федерального реестра сведений о банкротстве, кредиторы требуют внести их в реестр с объектами жилой и коммерческой недвижимости по адресам: улица Автолюбителей 1/д (ЖК «Парусная регата), Автолюбителей, 1/5 (ЖК «Парусная регата») и Автолюбителей, 1/6 (ЖК «Дом Романовых»). Также в списке присутствуют несколько кредиторов застройщика с денежными требованиями.

По данным официального сайта ООО ИСК «РАС», застройщик возводил три жилых комплекса в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре: ЖК «Дом Романовых», ЖК «Парусная регата» и ЖК «Иван да Марья». Срок сдачи первого значится IV квартал 2019 года, второго – 2019 год, третьего – IV квартал 2018 года. «Мы ведем строительство с 2009 года. В начале пути строили подстанции, обеспечивающие электричеством олимпийские объекты в Сочи. Это дало большой опыт. Сейчас мы строим дома и если вы хотите купить квартиру, обращайтесь к нам», - говорится на официальном сайте застройщика. Там также сообщается, что первый дом ЖК «Парусная регата» уже построен в 2016 году, и там проживает более 200 семей.

Согласно документам арбитражного суда Краснодарского края, упрощенная процедура банкротства в отношении ООО ИСК «РАС» была введена 27 мая 2019 года по иску частного лица с требованием 1,3 млн руб. В качестве третьего лица к делу привлечен департамент строительства Краснодара.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО ИСК «РАС» зарегистрировано в Краснодаре в 2009 году. Уставный капитал застройщика составляет 10 тыс. руб. Бенефициаром (100% доли в УК) общества является Ирина Пропустина. Убыток компании за 2016 год при выручке в 80,9 млн руб. составил 51,8 млн руб., в 2017-м – 1 млн руб. (выручка – 31,5 млн руб.). Кредиторская задолженность общества на конец 2017 года составляла 121 млн руб.

Дмитрий Михеенко