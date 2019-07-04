Законопроекты о штрафах за продажу гаджетов без российского ПО отозваны

Глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР) отозвал законопроекты, обязывающие устанавливать российское программное обеспечение (ПО) в гаджеты. Соответствующие уведомления размещены в карточках законопроектов.

Напомним, господин Жигарев 3 июля внес в Госдуму пакет из трех законопроектов, которым предлагалось запретить продажу в РФ электронных устройств, на которых установлено определенное программное обеспечение. ПО должно быть внесено в специальный реестр, порядок ведения которого будет определять правительство. Также депутат предлагал ввести штрафы до 1 млн руб. за продажу смартфонов без российского ПО. Изменения предполагалось внести в закон «О защите прав потребителей», в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и в закон «О защите конкуренции».

Ранее в Минкомсвязи заявили, что законопроекты, которые обязывают устанавливать российское ПО в гаджеты, не могут быть приняты без обсуждения. В пресс-службе считают этот вопрос «общественно резонансной темой».

«Очевидно, что такой пакет поправок должен широко обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами, с производителями как ПО, так и гаджетов, с ритейлерами, с представителями потребителей. Мне о широких обсуждениях инициативы неизвестно»,— сказал ТАСС пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков. Он добавил, что «принуждение производителей к предустановке конкретных приложений кажется ограничением прав» потребителей.