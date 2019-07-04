Джордж Осборн может заменить Кристин Лагард на посту главы МВФ

Бывший министр финансов Великобритании Джордж Осборн намерен претендовать на должность директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ), которая стала вакантной после выдвижения Кристин Лагард на пост следующего главы ЕЦБ, сообщает Financial Times. Член Консервативной партии Джордж Осборн руководил британским казначейством в правительстве Дэвида Камерона в 2010–2016 годах. После отставки Дэвида Камерона после референдума о выходе Великобритании из ЕС в 2016 году господин Осборн лишился своего поста, оставшись лишь членом парламента.

В апреле 2017 года он объявил о сложении с себя полномочий депутата, а месяцем ранее, еще будучи членом парламента, был назначен главным редактором газеты Evening Standard, сообщил тогда владелец газеты Евгений Лебедев. Если господину Осборну удастся получить поддержку членов управляющего совета МВФ, он станет первым британцем, который возглавит эту организацию за всю ее 75-летнюю историю. Чаще всего МВФ руководили представители Франции — 5 раз.

Евгений Хвостик