Счетная палата обнаружила взимание платы за общедоступные радиостанции

Счетная палата России заявила, что ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО), которое является монополистом в городах федерального значения, допустило нарушения при установлении тарифов. Результаты проверки были опубликованы на сайте организации. Услугами РСВО пользуется «каждый третий житель Москвы, в два раза больше в Санкт-Петербурге, и около 7% населения Севастополя».

Как отмечается, РСВО берет плату с граждан за трансляцию радиостанций «Радио России» и «Маяк», хотя они должны быть бесплатны по указу президента. При этом оператор сам назначает расценки «с произвольной периодичностью», поскольку государство не регулирует тарифы проводного радиовещания.

«Тариф за радиоточку для населения Москвы за последние шесть лет пересматривался девять раз и вырос в два раза: с 56 до 112 руб. в месяц»,— отметила заместитель председателя Счетной палаты Вера Чистова во время коллегии.

Она также сослалась на данные Росстата о том, что в 2014–2017 годах услуги проводного радиовещания подорожали больше всего. «За это время тарифы за радиоточку по всей стране выросли на 87%, тогда как прочие услуги связи — на 13%»,— добавила госпожа Чистова.

Для решения этой проблемы она предложила ввести государственное регулирование тарифов на радиовещание.