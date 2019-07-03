Кандидаты от «Яблока» не смогли зарегистрироваться в двух муниципалитетах Петербурга

Избирательные комиссии муниципалитетов «Пулковский меридиан» и «Звездное» отказали в регистрации кандидатам от партии «Яблоко». Об этом сообщает «Закс.ру».

Сложности с регистрацией, по данным издания, были и у кандидатов от Партии роста.

По данным «Фонтанка.ру»,в МО «Звездное» не зарегистрировали кандидатов в муниципальные депутаты от «Справедливой России» и самовыдвиженцев. Причиной стало отсутствие предоставленного документа о регистрации партии «СР». тем же мотивировали отказ представителям «Яблока».

На «потерю» документов сослались и в случае с несколькими самовыдвиженцами.