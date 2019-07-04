В Челябинске зафиксировано более 30 случаев заражения описторхозом

В Челябинске выявлено 34 случая острого описторхоза. Из магазинов изъяли более 6 тыс. кг язя, употребление которого стало причиной заболевания, сообщает Роспотребнадзор. 33 человека госпитализированы в инфекционное отделение, один лечится дома. Состояние больных оценивается как среднее по тяжести.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверки девяти рыбоперерабатывающих цехов, четырех оптовых складов и десяти предприятий торговли, взяли пробы рыбной продукции. По результатам исследований в готовой и сырой продукции найдены жизнеспособные личинки описторхиса.

Во время проверки специалисты ведомства нашли ряд серьёзных нарушений. Предприятия не соблюдают санитарные нормы, нарушена технология приготовления и обеззараживания рыбной продукции при копчении. Технической документации и инструкций по производству рыбы в цехах не оказалось.

Специалисты управления отправили письма с информацией о поставщиках рыбы в челябинские магазины в управление Роспотребнадзора по ХМАО, по Свердловской, Курганской и Костанайской областям. Предпринимателям выдали предписания об изъятии указанной продукции из оборота. В Челябинске уже изъято из оборота 5573 кг язя мороженого и 795 кг готовой продукции.