Публичные слушания о строительстве еврейского центра в Перми назначены повторно

Сегодня комиссия по землепользованию и застройке Перми единогласно проголосовала за повторное проведение публичных слушаний по вопросу строительства еврейского культурного центра на участке на ул. Энгельса, 25.

Ранее «Еврейская община Перми» попросила городские власти предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – «объекты благотворительного назначения религиозных организаций» в зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2). Площадь территории составляет 6,3 тыс. кв. м. В 2016 году с МИРО «Еврейская община Перми» был заключен договор безвозмездного пользования этим участком.

Член комиссии Денис Галицкий напомнил, что ранее еврейская община отказалась от проведения публичных слушаниях.

«Очевидно, что подобная отмена публичных слушаний – это аномалия. Если вас, Денис Григорьевич, интересует, повторится ли эта ситуация, то исключать этого мы не можем. Но я плохо представляю себе такую ситуацию», – ответил председатель комиссии Виктор Агеев. «Понятно, что вопрос дискуссионный, давайте наконец-то проведем эту дискуссию», – добавил чиновник.