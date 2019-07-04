Полицейского из Ижевска подозревают в сокрытии преступления

Сотрудника полиции из Ижевска подозревают в сокрытии преступления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что полицейскому поручили проверить информацию по факту заявления местной жительницы о краже мобильного телефона. Не желая выполнять свои обязанности, сотрудник полиции отразил в протоколе объяснения заявителя недостоверные сведения об отсутствии события преступления. На основании этих сведений было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

После того, как документы изучила прокуратура, незаконное постановление отменили, а уголовное дело по п.«г» ч.2 ст.158 УК РФ (кража) было возбуждено. В отношении сотрудника полиции было также возбудили уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).