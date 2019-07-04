Маркетплейс «Беру» начал продавать товары в кредит

Маркетплейс «Беру», который совместно развивают «Яндекс.Маркет» и Сбербанк, начал продажу товаров в кредит для клиентов кредитной организации, у которых подключен «Сбербанк Онлайн». Система маркетплейса автоматически направляет покупателя с сайта ритейлера в «Покупай со Сбербанком», где он может подать заявку на кредит. Рассмотрение происходит в течение трех минут.

Сумма заказа не должна быть меньше 3,5 тыс. и больше 250 тыс. руб. Кредиты доступны на срок от 3 до 36 месяцев.

«Пользователь уже может расплатиться за заказ наличными или картой, онлайн или при получении, потратить ранее полученные "Беру бонусы" или списать баллы "Спасибо" от Сбербанка. Чтобы сделать этот выбор больше, мы добавили еще один способ оплаты — покупку в кредит»,— говорит гендиректор группы компаний «Яндекс.Маркет» Максим Гришаков.

Возможность покупки в кредит сейчас предоставляет несколько онлайн-ритейлеров. В январе о запуске онлайн-кредитования покупателей объявил Ozon.ru. Как писал “Ъ”, партнерами выступили Тинькофф-банк, «Ренессанс Кредит» и ОТП-банк, а также микрофинансовые организации «Рево Технологии» и Kviku. В случае с банками кредитный договор доставит курьер.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Ozon.ru оставит покупателей в долгу».