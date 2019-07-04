«Сартехинвентаризация» погасила перед работниками долг по зарплате в 1,1 млн рублей

После вмешательства прокуратуры Саратовской области ГУП «Сартехинвентаризация» погасило задолженность по заработной плате перед работниками. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, долг предприятия за март-май этого года перед 145 сотрудниками составил 1,1 млн руб. провела проверку соблюдения трудового законодательства. В адрес руководителя предприятия внесено представление, на него завели административное дело. В адрес вице-губернатора Саратовской области по факту бездействия учредителя ГУП - комитета по управлению имуществом - внесено представление.

Марина Ковалева