В «Нафтогазе» предупредили о перебоях с транзитом российского газа через Украину

Топ-менеджер «Нафтогаза» руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов заявил о возможных перебоях в поставках российского газа. По его словам, поставки могут быть приостановлены в первом квартале 2020 года.

«Мы ожидаем, что будет сбой в транзите газа через Украину, который продлится около трех месяцев»,— сказал он на конференции по вопросам реформ на Украине, которая проходит в Торонто (цитата по «РИА Новости»).

По словам господина Фаворова, о том, что российская сторона готовится к перерыву в транзите, свидетельствует уровень запасов природного газа «Газпрома» в Европе: он на 15–16% выше уровня прошлого года.

Действующие контракты на транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. «Нафтогаз Украины» предлагает «Газпрому» вместо нового транзитного контракта заключить договор на своп газа. В этом случае «Нафтогаз» покупал бы предназначенные для поставки в Европу объемы газа на восточной границе Украины и продавал обратно на западной границе дороже. Маржа сделок стала бы платой за транзит.

Подробнее об альтернативах транзитному контракту читайте в публикации “Ъ” «Украина продаст "Газпрому" его газ».